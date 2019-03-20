2019-03-20T13:15:03+03:00
Общество

В Тамбовской области ввели «детский» тариф на электрички

Билет для дошкольников от 5 до 7 лет обойдется в 25% от полной стоимости проезда
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Затраты железнодорожникам в полном объеме компенсирует бюджет Тамбовской областиЗатраты железнодорожникам в полном объеме компенсирует бюджет Тамбовской областиФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
Изменить размер текста:

В Тамбовской области ввели так называемый детский тариф на проезд в пригородном железнодорожном транспорте. Льгота коснется дошкольников от 5 до 7 лет. С принятием нового постановления их родители будут оплачивать 25% от полной стоимости билета. Тамбовская область, по данным ППК «Черноземье», была одним из немногих регионов где детский тариф не был установлен, в отличие от многих других областей, предоставлявших на проезд малышей скидки от 50 до 75%. Теперь эта ситуация исправлена. Сообщается, что затраты железнодорожникам в полном объеме компенсирует бюджет Тамбовской области. Напомним, ранее в регионе правом бесплатного проезда имели дети до 5 лет, школьники и студенты оплачивали его в 50%-ном размере.

- Для детей в возрасте от 5 до 7 лет 75-процентная скидка будет действовать на протяжении всего 2019 года, - сообщили в администрации Тамбовской области. - Школьники и студенты смогут воспользоваться скидкой по 15 июня и с 1 сентября по 31 декабря 2019 года.

Для получения скидки при покупке билета для детей в возрасте от 5 до 7 лет необходимо предоставить в кассе свидетельство о рождении. Школьникам и студентам – справку с места учебы или ученический (студенческий) билет. Льгота действует при покупке детского билета на проезд между станциями внутри области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Реконструкция северных трибун на тамбовском «Спартаке» обойдется почти в 115 млн рублей
Двое мужчин стали жертвами пожаров в Тамбовской области
Более 18 млрд рублей потратят на поддержку тамбовских семей с детьми
Жительница тамбовского села украла косметику на пять тысяч рублей
На Тамбовщине предпринимателя оштрафовали за навоз
Тамбовские росгвардейцы задержали четырех человек, находящихся в федеральном розыске
В Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк отметили Международный день клиента
Разбойникам, которые расправились на тамбовской трассе с белорусским водителем, вынесли приговор
Сельские жители Тамбовщины получают сертификаты на строительство жилья
Водитель легковушки сбил женщину в Тамбовской области
В Тамбове движение по мосту через Студенец на Базарной могут полностью закрыть
Более 30 км тамбовских дорог планируют отремонтировать в текущем году
Заболеваемость ОРВИ среди тамбовчан выросла за неделю