2019-03-20T12:45:34+03:00
Происшествия

Жительница тамбовского села украла косметику на пять тысяч рублей

Женщина была задержана росгвардейцами и доставлена в полицию
Ксения АЛЕШИНА
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В Мичуринске во время патрулирования улиц сотрудники Росгвардии обратили внимание на подозрительную молодую женщину. Они заметили, что ее внешность подходит под описание ориентировки на гражданку, которую разыскивали за кражу косметики из супермаркета наукограда в феврале этого года.

- После проверки личности женщины выяснилось, что 28-летняя жительница села Панское Мичуринского района совершила кражу косметики из магазина на сумму пять тысяч рублей и скрылась в неизвестном направлении. Гражданка была задержана и доставлена в ОМВД России по г. Мичуринску для дальнейшего разбирательства, - прокомментировали в Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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