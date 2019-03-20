На Тамбовщине предпринимателя оштрафовали за навоз

СЕГОДНЯ 11:52 2019-03-20T11:52:28+03:00

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В Гавриловском районе прокуратура провела проверку исполнения законодательства в сфере обращения с отходами животноводства, после которой индивидуального предпринимателя привлекли к административной ответственности и оштрафовали.

- Установлено, что на территории личного подсобного хозяйства индивидуального предпринимателя, главы КФХ, в с. Гавриловка отходы животноводства (подстилочный навоз), образованные вследствие разведения крупного рогатого скота, хранятся не на твердой поверхности и в отсутствии какого-либо ограждения, - прокомментировали в прокуратуре Тамбовской области. - По результатам проверки прокурором возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.10.6 КоАП РФ. Управлением ветеринарии Тамбовской области предпринимателю назначен штраф 5 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU