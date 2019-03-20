2019-03-20T11:06:11+03:00
Общество

Тамбовские росгвардейцы задержали четырех человек, находящихся в федеральном розыске

Кто-то скрывался из-за краж,а кто-то из-за неуплаты алиментов
Ксения АЛЕШИНА
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Один из задержанных мужчин скрывался из-за неуплаты алиментовОдин из задержанных мужчин скрывался из-за неуплаты алиментов
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На Тамбовщине за сутки при патрулирование улиц поселков Мордово и Токаревка наряды вневедомственной охраны Росгвардии задержали четырех человек, находящихся в федеральном розыске. В первом случае мужчины 35 и 31 лет разыскивались за совершение краж.

Во втором случае внимание гвардейцев привлек один из прохожих, который увидев патрульную машину, резко развернулся и пошел в противоположную сторону. Бойцы Росгвардии остановили подозрительного мужчину и во время ходе проверки документов выяснили, что 46-летний житель поселка Мордово находится в розыске за уклонение от уплаты алиментов. Также росгвардейцы задержали в Тамбове на улице Красной 18-летнего жителя Тамбовского района, объявленного в розыск. Как выяснилось, молодой человек подозревается в совершении грабежа.

- Все задержанные граждане были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - прокомментировали в Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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