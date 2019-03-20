Разбойникам, которые расправились на тамбовской трассе с белорусским водителем, вынесли приговор

СЕГОДНЯ 10:20 2019-03-20T10:20:07+03:00

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В Тамбовской области вынесли приговор по уголовному делу о разбойном нападении и убийстве водителя большегруза. Преступление произошло в октябре 2016 года. По данным следствия и суда, все началось с того, что 52-летний предложил своему знакомому, испытывающему материальные трудности, переехать к нему в бытовку на территории Московской области и совершать вместе с ним разбойные нападения на водителей большегрузов. Для этого у него уже имелись незаконно приобретенные пистолет конструкции Макарова, автомат Калашникова и документы на транспортные средства.

Осенью 2016 года они неоднократно выезжали в различные субъекты РФ с целью поиска на дорогах автомобиля, соответствующего имевшимся у них документам. 20 октября 2016 года во время очередного выезда на стоянке возле автодороги «Тамбов-Орел» на территории Липецкой области они подошли к автомобилю марки «Volvo FH» и попросили водителя выйти, после чего 52-летний мужчина несколько раз выстрелил в него и нанес удары по голове металлическим ключом. После этого преступники на своем автомобиле вывезли тело водителя в лесополосу рядом с автодорогой М-6 «Каспий» в Мичуринском районе, вернулись к месту нападения, завладели управляемым им автомобилем с прицепом и грузом в нем, и скрылись с места преступления. Общая сумма похищенного имущества составила более 7,5 миллионов рублей. Впоследствии груз организатор преступлений сбыл как металлолом, а автомобиль поставил на длительную стоянку на территории Московской области.

Убитый – 33-летний водитель крупной транспортной компании Республики Беларусь, перевозивший металлоконструкции в Республику Казахстан. Во время последнего звонка родственникам он сообщил, что находится в Липецкой области, после чего на связь с ними больше не выходил. После исчезновения мужчины родные обратились в полицию. После этого были организованы поиски водителя, в результате которых вскрылось и жестокое преступление.

- Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) СУ СКР по Тамбовской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 52-летнему жителю Республики Дагестан, признанному виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия), ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), и его 20-летнему знакомому, осужденному за совершение разбойного нападения (ч. 4 ст. 162 УК РФ), - рассказали в СУ СКР по Тамбовской области. - Приговором суда основному фигуранту назначено наказание в виде 21 года лишения свободы, а его подельнику – 9 лет лишения свободы, обоим с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU