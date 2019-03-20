Сельские жители Тамбовщины получают сертификаты на строительство жилья

СЕГОДНЯ 09:58 2019-03-20T09:59:56+03:00

Девять молодых семей улучшат свои жилищные условия в ближайшее время

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В администрации Никифоровского района вице-губернатор Сергей Иванов вручил местным жителям свидетельства о праве на получение социальной выплаты на строительство или приобретение жилья в сельской местности. Средства предоставлены в рамках государственной подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Тамбовской области».

Сертификаты на общую сумму свыше 6,6 миллиона рублей получили девять молодых семей.

Фото: с сайта администрации Тамбовской области

- В селах Тамбовщины проживает почти 40 процентов населения, - отмечает вице-губернатор Сергей Иванов. - В регионе планомерно реализуется подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий», благодаря которой изменилась инфраструктура сельской местности: в районах обустраиваются площадки под комплексную жилищную застройку, появились новые стадионы, дома культуры, детские игровые площадки, зоны отдыха, скверы, многие семьи получили социальные выплаты на улучшение жилищных условий.

В 2019 году в Тамбовской области на развитие сельских территории выделено 227,9 миллиона рублей. Из них средства федерального бюджета составили - 207,4 миллиона рублей. В рамках софинансирования из региональной казны выделено 20,5 миллиона рублей.

- До конца марта текущего года планируется направить эти средства 264 семьям, проживающим и работающим в сельской местности на территории всех районов региона, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Напомним, что с 2014 по 2018 годы в рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» 1015 семей улучшили свои жилищные условия.

Господдержку можно использовать на приобретение или строительство жилого помещения в сельской местности, на завершение ранее начатого строительства и на участие в долевом строительстве многоквартирного дома. Размер социальной выплаты зависит от состава семьи, а также от способа улучшения жилищных условий.

ИСТОЧНИК KP.RU