Водитель легковушки сбил женщину в Тамбовской области

СЕГОДНЯ 09:33 2019-03-20T09:33:21+03:00

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За минувшие сутки, 19 марта, на территории Тамбовской области сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали одно дорожно-транспортное происшествие, в котором один человек получил ранения. Авария произошла в городе Мичуринске.

- В двенадцать часов дня на перекрестке улиц Городская и Долевая около дома №14 водитель автомобиля «Лада Приора», 37-летний мужчина, при движении задним ходом допустил наезд на пешехода - 53-летнюю женщину, которая двигалась по правой обочине по ходу движения автомобиля, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

В результате этого наезда женщину госпитализировали в Мичуринскую центральную районную больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU