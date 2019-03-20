2019-03-20T09:33:21+03:00
Происшествия

Водитель легковушки сбил женщину в Тамбовской области

Наезд произошел в Мичуринске
Ирина БУРЯКОВА
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Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской областиФото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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За минувшие сутки, 19 марта, на территории Тамбовской области сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали одно дорожно-транспортное происшествие, в котором один человек получил ранения. Авария произошла в городе Мичуринске.

- В двенадцать часов дня на перекрестке улиц Городская и Долевая около дома №14 водитель автомобиля «Лада Приора», 37-летний мужчина, при движении задним ходом допустил наезд на пешехода - 53-летнюю женщину, которая двигалась по правой обочине по ходу движения автомобиля, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

В результате этого наезда женщину госпитализировали в Мичуринскую центральную районную больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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