2019-03-19T17:29:41+03:00
Общество

Более 30 км тамбовских дорог планируют отремонтировать в текущем году

На эти цели потратят 677 миллионов рублей
Ксения АЛЕШИНА
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Ремонтные работы проведут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»Ремонтные работы проведут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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Тамбовщина вошла в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в рамках которого до конца года в порядок приведут более 30 км дорог. Ремонтные работы проведут на двух участках региональных дорог протяженностью почти 17 километров – с 3-го по 13-й километр трассы «Тамбов – Шацк» и с 5-го по 12-й километр трассы «МоршанскПичаево».

В Тамбове отремонтируют дороги на следующих улицах: Авиационной (от ул.комиссара Московского до ул.Ипподромной), Базарной (от ул.Октябрьской до Северной площади, а также от ул. Лермонтовской до ул. Коммунальной), Карла Маркса (от ул.Астраханской до ул.Интернациональной), Киквидзе (от ул.Авиационной до трассы Москва- Волгоград), Комиссара Московского (от ул.Октябрьской до ул.Киквидзе), Магистральной (от ул.Рылеева до ул.Мичуринской), Моршанском шоссе (от пл.Комсомольской до ул.Урожайной), Пролетарской (от ул.Лермонтовской до ул.Интернациональной), 40 лет Октября (от ул. Авиационной до ул.им.Фрунзе). Общая протяженность городских дорог,Ж подлежащих ремонту, составит почти 16 километров.

- В перечень объектов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по Тамбовской городской агломерации в первую очередь включались магистральные улицы, обеспечивающие связь между жилыми районами города, и которые, согласно экспертной оценке, не соответствуют нормативному транспортно-эксплуатационному состоянию. Там необходимо выполнение ремонтных работ - фрезерование дорожного полотна, устройство выравнивающего и верхнего слоев, замена бортового камня, ремонт технических и пешеходных тротуаров, нанесение горизонтальной разметки. На большинстве улиц, вошедших в перечень, организовано движение общественного транспорта, - комментируют в региональном управлении автомобильных дорог и транспорта.

Всего на ремонт дорог в 2019 году выделено 613 миллионов рублей из федеральной казны, 59 миллионов рублей из областного бюджета и почти 5 миллионов рублей из местного бюджета. Итого в общей сложности — 677 миллионов рублей.

- Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» рассчитан до 2024 года. Общее финансирование регионального проекта в Тамбовской области составит почти 3,8 миллиарда рублей, из которых 500 миллионов рублей – областные средства. В результате будет приведено в порядок 138,4 километра дорог регионального значения и 83,5 километра автодорог местного значения. Помимо дорожного ремонта нацпроект предусматривает снижение количества аварийно-опасных участков на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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