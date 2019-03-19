Заболеваемость ОРВИ среди тамбовчан выросла за неделю

СЕГОДНЯ 17:04 2019-03-19T17:05:08+03:00

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За неделю с 11 по 17 марта в больницы области обратилось 6166 человек с проявлениями ОРВИ, что на 24,7% больше, чем на предшествующей неделе. Как сообщают специалисты регионального Роспотребнадзора, показатель заболеваемости составил 59,3 на 10 тысяч населения. Пороговые уровни заболеваемости не превышены ни в одной возрастной категории. Большинство заболевших составляют дети - 69,6%.

- Высокие уровни заболеваемости, но не превышающие пороговых значений, отмечены в г. Тамбове (102,0 на 10 тыс. населения), г. Рассказово (82,1 на 100 тыс. населения), г. Моршанске (81,4 на 100 тыс. населения), г.Уварово (68,7 на 100 тыс. Населения). На долю жителей г. Тамбова пришлось 48,5 % всех обращений, - прокомментировали в управлении Роспотребнадзора по Тамбовской области.

Кроме того, за прошедшую неделю на Тамбовщине медики зарегистрировали 18 случаев заболевания лабораторно подтвержденным гриппом. От больных выделяются вирусы гриппа типа А (H3N2) и А (H1N1-sw) - гонконгский и свиной.

ИСТОЧНИК KP.RU