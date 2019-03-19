Экс-сотрудник тамбовского Гостехнадзора получил за взяточничество условный срок и штраф

СЕГОДНЯ 16:33 2019-03-19T16:33:00+03:00

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Суд вынес приговор бывшему государственному инспектору управления по государственному надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники (Гостехнадзора Тамбовской области). Мужчину признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ «Получение взятки».

Как установили следствие и суд, в апреле прошлого года сотрудник Гостехнадзора получил от своего знакомого, работающего в одном из колледжей, 36 тысяч рублей в качестве взятки за беспрепятственную сдачу 18 студентами данного учебного заведения (по 2 тысячи рублей за каждого) экзамена на право получения удостоверения тракториста-машиниста. В мае 2018 года инспектор получил от этого же человека еще 15 тысяч рублей за оказание подобной «услуги».

- Данная коррупционная схема выявлена при участии сотрудников УЭБ и ПК УМВД России по Тамбовской области. Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 30 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU