В Тамбове на Пролетарской установили 94 новых уличных фонаря

СЕГОДНЯ 16:01 2019-03-19T16:08:32+03:00

Современное освещение призвано быть не только ярче, но и экономичнее

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На улице Пролетарской областного центра завершили монтаж линии уличного освещения - на участке от Комсомольской площади до улицы Октябрьской. Всего на данном отрезке, по информации администрации Тамбова, установили 94 опоры, на каждой из которых по два светильника.

Это современные светодиодные фонари, которые освещают проезжую часть в два раза мощнее, чем светильники старого образца, установленные на противоположной стороне улицы Пролетарской. Новые фонари не только ярче, но и экономичнее, утверждают специалисты Дирекции городских дорог.

Скрин с видео информационного управления администрации Тамбова

- Старые - это уже прошедшая эпоха. Они потребляют много электроэнергии и срок службы у них намного меньше. У светодиодных фонарей освещенность намного ярче и срок службы порядка 30 тысяч часов. Также могу сказать, что гарантийный срок на указанные светильники довольно-таки большой, и завод изготовитель гарантирует их полную замену в случае выхода из строя, - говорит заместитель генерального директора Дирекции городских дорог Тамбова Сергей Сальников.

В прошлом году, по данным пресс-службы городской администрации, в областном центре уличное освещение было смонтировано в микрорайонах "Радужный" и "Северный" и на улице Агапкина. В этом году в рамках строительства и реконструкции автомобильных дорог планируется построить линии уличного освещения еще на шести магистралях Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU