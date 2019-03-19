Тамбовчанин пытался сжечь машину нового возлюбленного бывшей жены

СЕГОДНЯ 15:44 2019-03-19T15:44:03+03:00

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В Тамбове 36-летний мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ «Покушение на уничтожение чужого имущества путем поджога».

Установлено, что после развода с женой он сильно переживал и не мог с этим смириться. Однажды мужчина увидел свою экс-супругу с ухажером и приревновал ее. Тамбовчанин выследил, где живет новый возлюбленный и на каком автомобиле передвигается. Он выбрал день и в 23:00 подъехал к его машине, облил колесо горючей жидкостью и поджег. Соседи увидели горящий автомобиль и потушили его, так что полностью сгореть легковушка не успела. Как вскоре выяснили полицейские, автомобиль, на котором ездил ухажер, принадлежит не ему, а его жене, с которой он находится в стадии развода.

- Свою вину обвиняемый полностью признал. Сотрудники следственного управления УМВД России по г. Тамбову уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передали в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU