2019-03-19T15:01:24+03:00
Происшествия

В Тамбове девушка оставила подругу без мобильника

Она украла у нее сотовый телефон во время праздника
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В дежурную часть УМВД России по городу Тамбову обратилась 21-летняя студентка местного вуза с заявлением о краже сотового телефона «Самсунг». Выяснилось, что она отдыхала на дне рождения в компании друзей в квартире, расположенной на улице Николая Вирты областного центра. Под конец праздника девушка обнаружила пропажу мобильника.

Полицейские опросили всех находившихся в тот вечер в квартире и вышли на подозреваемую. Оказалось, что телефон украла 20-летняя знакомая потерпевшей. Ее доставили в отдел внутренних дел, где она дала признательные показания.

- Телефон стражи порядка не изъяли, так как фигурантка продала его неизвестным лицам. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тамбове на Пролетарской установили 94 новых уличных фонаря
Тамбовчанин пытался сжечь машину нового возлюбленного бывшей жены
В Тамбовской области на 10 лет осудили убийцу пенсионера
Тамбовскую предпринимательницу будут судить за попытку подкупить полицейского
В Тамбове юные музыканты покажут свои таланты
Тамбовские полицейские задержали парня, обворовавшего дачников
У тамбовчанина за долг в 46 тысяч рублей арестовали «КамАЗ»
В Тамбовской области из-за оставленного на обогревателе полотенца загорелся двухэтажный дом
В Тамбове обнаружили очередной тайник с наркотиками
Студент тамбовского университета попался на уловку мошенников
В Тамбове на Гастелло неизвестный водитель сбил мужчину и скрылся
Ежегодно через Сбербанк на благотворительность перечисляется порядка 4 млрд. рублей
Тамбовчанин вместе с приятелем убил бывшего гражданского мужа своей дочери: труп бросили в лесу
В Тамбове разыграли путевку в Крым и огласили имя победителя
Тамбовчан приглашают в Пушкинскую библиотеку на подготовку к краеведческому диктанту
В Тамбовской области задымился грузовой состав с серой
Тамбовчане за месяц набрали кредитов на 4,6 миллиарда рублей
Тамбовчан приглашают на чемпионат по чтению стихов «ПоЭЮЯ»