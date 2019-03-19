В Тамбове девушка оставила подругу без мобильника

СЕГОДНЯ 15:01 2019-03-19T15:01:24+03:00

Она украла у нее сотовый телефон во время праздника

Изменить размер текста: A A

В дежурную часть УМВД России по городу Тамбову обратилась 21-летняя студентка местного вуза с заявлением о краже сотового телефона «Самсунг». Выяснилось, что она отдыхала на дне рождения в компании друзей в квартире, расположенной на улице Николая Вирты областного центра. Под конец праздника девушка обнаружила пропажу мобильника.

Полицейские опросили всех находившихся в тот вечер в квартире и вышли на подозреваемую. Оказалось, что телефон украла 20-летняя знакомая потерпевшей. Ее доставили в отдел внутренних дел, где она дала признательные показания.

- Телефон стражи порядка не изъяли, так как фигурантка продала его неизвестным лицам. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU