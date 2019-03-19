2019-03-19T14:16:35+03:00
Происшествия

В Тамбовской области на 10 лет осудили убийцу пенсионера

40-летний житель Уметского района ударил скороваркой гражданского мужа матери
Ксения АЛЕШИНА
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В Уметском районе суд признал 40-летнего местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.111 УК РФ «Причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Государственным обвинителем в судебном заседании выступал прокурор Тамбовской области государственный советник юстиции 3 класса Торговченков В.И.

Как установлено следствием и судом, вечером 15 ноября прошлого года находившийся в состоянии алкогольного опьянения осужденный во время ссоры с 69-летним гражданским супругом матери, который оскорбил его, ударил пенсионера два раза по голове металлической скороваркой. Спустя несколько часов после того, как пострадавшего госпитализировали в больницу, он скончался от открытой черепно-мозговой травмы. По информации пресс-службы прокуратуры Тамбовской области, подсудимый полностью признал свою вину и написал явку с повинной.

- Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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