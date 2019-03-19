Тамбовскую предпринимательницу будут судить за попытку подкупить полицейского

СЕГОДНЯ 13:32 2019-03-19T13:32:29+03:00

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Мичуринский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тамбовской области возбудил уголовное дело в отношении 54–летней женщины, которая является индивидуальным предпринимателем. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ «Покушение на дачу взятки».

По версии следствия, 7 марта этого года года сотрудники МОМВД России «Первомайский» выявили факт незаконной розничной продажи алкогольной пищевой продукции женщиной, осуществляющей предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. Она стала просить стражей порядка не привлекать ее к административной ответственности, положив между листами в папке 15 тысяч рублей в качестве взятки. Вот только сотрудник полиции отказался от незаконного денежного вознаграждения и сообщил о произошедшем в дежурную часть.

- В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU