В Тамбове юные музыканты покажут свои таланты

СЕГОДНЯ 13:01 2019-03-19T13:01:07+03:00

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Сегодня, 19 марта, в Тамбове стартует I Всероссийский конкурс имени В.К.Мержанова. Участие в нем примут не только учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств города и области, но и ребята из других регионов.

Юные музыканты в возрасте до 16 лет в течение пяти дней будут демонстрировать свои таланты в двух номинациях: «Фортепиано (солисты)» и «Фортепиано (ансамбли)». Конкурс пройдет в актовом зале детской музыкальной школы № 2 имени В.К. Мержанова. Жюри оценит каждого из участников по десятибалльной системе, учитывая музыкальность, артистичность, художественную трактовку музыкального произведения, сложность репертуара, технические возможности ансамблевого исполнения. Победители конкурса в каждой возрастной группе получат дипломы и ценные подарки.

- Популяризация классического искусства, приобщение детей, подростков и широкой общественности к классической и современной музыке, раскрытие творческого потенциала и развитие профессионального мастерства учащихся и преподавателей, создание условий для установления и укрепления творческих контактов между мастерами искусства, преподавателями и юными исполнителями, организации обмена творческими достижениями, выявление и поощрение наиболее талантливых юных исполнителей — таковы главные цели и задачи конкурса, - сообщили в пресс-службе администрации города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU