Тамбовские полицейские задержали парня, обворовывавшего дачников
Сотрудники отделения полиции села Петровское 18 марта задержали 23-летнего вора, жителя Кочетовки. Установлено, что молодой человек в течение февраля-марта совершил две кражи из дачных домов в поселке Тройное Петровского района.
В феврале парень украл из дачного дома на улице Пролетарской сварочный аппарат «Ресанта» и электроинструменты. А в марте он проник в дачный дом на улице Мира через окно, стащив оттуда кухонную посуду и цветной металлолом.
- В настоящее время задержанный признался в совершении краж. Ведется документирование его преступной деятельности, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU