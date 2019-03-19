2019-03-19T12:21:38+03:00
Происшествия

Тамбовские полицейские задержали парня, обворовывавшего дачников

В своих преступлениях молодой человек сознался
Ксения АЛЕШИНА
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Сотрудники отделения полиции села Петровское 18 марта задержали 23-летнего вора, жителя Кочетовки. Установлено, что молодой человек в течение февраля-марта совершил две кражи из дачных домов в поселке Тройное Петровского района.

В феврале парень украл из дачного дома на улице Пролетарской сварочный аппарат «Ресанта» и электроинструменты. А в марте он проник в дачный дом на улице Мира через окно, стащив оттуда кухонную посуду и цветной металлолом.

- В настоящее время задержанный признался в совершении краж. Ведется документирование его преступной деятельности, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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