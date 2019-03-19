2019-03-19T12:00:24+03:00
Общество

У тамбовчанина за долг в 46 тысяч рублей арестовали «КамАЗ»

Опасаясь лишиться грузовика, мужчина заплатил все, что причиталось
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Житель Мордовского района только под угрозой лишиться своего грузового автомобиля расплатился с крупным долгом. Как рассказали в региональном УФССП, мужчина задолжал по налоговым платежам порядка 46 тысяч рублей. В срок, установленный для добровольного исполнения, неплательщик не погасил налоговую задолженность. Приставы выяснили, что в собственности у неплательщика есть грузовой «КамАЗ». Сначала они наложили запрет на продажу автомобиля, но на должника это никак не повлияло. Тогда транспортное средство арестовали, а хозяину сообщили, что он может остаться без автомобиля.

- Должника предупредили о 10-дневном сроке для погашения задолженности, так как в противном случае его грузовой автомобиль будет передан на реализацию, а полученные денежные средства направлены в счет погашения задолженности, - рассказали в УФССП по Тамбовской области. - Через несколько дней мужчина явился в отдел судебных приставом и оплатил задолженность в полном объеме, в том числе исполнительский сбор на общую сумму 4 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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