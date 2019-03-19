В Тамбовской области из-за оставленного на обогревателе полотенца загорелся двухэтажный дом
Ночью 19 марта в поселке Зеленый Гай Мичуринского района произошел пожар в двухэтажном доме барачного типа, в котором располагались несколько квартир. В огне задохнулся хозяин квартиры, 36-летний мужчина, который проживал один. Как сообщили в СУ СКР по Тамбовской области, огонь распространился и на другие квартиры, но жильцов вовремя удалось эвакуировать, поэтому никто из них не пострадал.
- По предварительным данным, возгорание произошло из-за самодельного обогревательного устройства, на котором мужчина оставил полотенце, - рассказали в СУ СКР по Тамбовской области. - По данному факту Мичуринским МСО СУ СК России по Тамбовской области начата доследственная проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU