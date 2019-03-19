2019-03-19T11:30:28+03:00
Происшествия

В Тамбовской области из-за оставленного на обогревателе полотенца загорелся двухэтажный дом

36-летний хозяин квартиры, где начался пожар, задохнулся насмерть
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Ночью 19 марта в поселке Зеленый Гай Мичуринского района произошел пожар в двухэтажном доме барачного типа, в котором располагались несколько квартир. В огне задохнулся хозяин квартиры, 36-летний мужчина, который проживал один. Как сообщили в СУ СКР по Тамбовской области, огонь распространился и на другие квартиры, но жильцов вовремя удалось эвакуировать, поэтому никто из них не пострадал.

- По предварительным данным, возгорание произошло из-за самодельного обогревательного устройства, на котором мужчина оставил полотенце, - рассказали в СУ СКР по Тамбовской области. - По данному факту Мичуринским МСО СУ СК России по Тамбовской области начата доследственная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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