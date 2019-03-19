2019-03-19T11:10:25+03:00
Происшествия

В Тамбове обнаружили очередной тайник с наркотиками

И задержали двух подозреваемых в незаконном обороте дурманящих веществ
Ирина БУРЯКОВА
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Ежедневно в Тамбовской области стражи порядка выявляют и задерживаю хранителей и распространителей наркотиков. Так, 18 марта в Тамбове на улице Степной у одного из гаражей сотрудники полиции во время оперативно-розыскных мероприятий обнаружили тайник-закладку с 1,2 граммами наркотического вещества "соль".

- Наркотики с целью дальнейшего сбыта разместил 44-летний житель Мордово. В настоящее время он задержан, дал признательные показания, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

В этот же день в областном центре на улице Мастерских в подъезде дома полицейские управления по контролю за оборотом наркотиков задержали 19-летнего жителя этой же улицы. В кармане куртки у молодого человека было обнаружено и изъято 10 грамм марихуаны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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