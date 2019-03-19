В Тамбове обнаружили очередной тайник с наркотиками
Ежедневно в Тамбовской области стражи порядка выявляют и задерживаю хранителей и распространителей наркотиков. Так, 18 марта в Тамбове на улице Степной у одного из гаражей сотрудники полиции во время оперативно-розыскных мероприятий обнаружили тайник-закладку с 1,2 граммами наркотического вещества "соль".
- Наркотики с целью дальнейшего сбыта разместил 44-летний житель Мордово. В настоящее время он задержан, дал признательные показания, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.
В этот же день в областном центре на улице Мастерских в подъезде дома полицейские управления по контролю за оборотом наркотиков задержали 19-летнего жителя этой же улицы. В кармане куртки у молодого человека было обнаружено и изъято 10 грамм марихуаны.
ИСТОЧНИК KP.RU