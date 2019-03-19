2019-03-19T10:51:08+03:00
Происшествия

Студент тамбовского университета попался на уловку мошенников

Поверив злоумышленникам, молодой человек перевел им 8 тысяч рублей
Ирина БУРЯКОВА
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18 марта в дежурную часть поступило сообщение от 20-летнего студента ТГУ имени Державина. Молодой человек рассказал полицейским, что стал жертвой обманщиков. Просматривая объявления на Авито.ру, парень нашел нужный ему товар по доступной цене. Позвонил по указанному в объявлении телефону и договорился с продавцом, чтобы никто не перекупил вещь.

- Молодой человек перевел частями деньги на номер 89951955458 (Теле-2 Краснодар) восемь тысяч рублей, и после этого телефон продавца стал вне зоны действия сети. Потеряв всякую надежду на получение товара, студент обратился за помощью в полицию, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

Студент рассказал полицейским о том, что с ним проводилась беседа о мошенничестве, о подобных способах обмана он знал. Однако цена товара была столь заманчивой, что он потерял бдительность и поверил мошенникам.

- В настоящее время ведутся мероприятия по раскрытию данного преступления, - сказали в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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