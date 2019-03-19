2019-03-19T10:30:34+03:00
Происшествия

В Тамбове на Гастелло неизвестный водитель сбил мужчину и скрылся

К счастью, пешеход остался жив
Ксения АЛЕШИНА
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Полицейские разыскивают водителя, который сбил человека и скрылсяПолицейские разыскивают водителя, который сбил человека и скрылсяФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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ДТП произошло 18 марта в десять часов вечера на улице Гастелло в районе дома №56 города Тамбова. Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, сбил 63-летнего мужчину, который переходил проезжую часть дороги в неположенном месте, в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода.

В результате аварии пешехода госпитализировали во вторую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки. Водитель с места происшествия скрылся. Как сообщили в УГИБДД по Тамбовской области, по данному факту проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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