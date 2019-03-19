В Тамбове на Гастелло неизвестный водитель сбил мужчину и скрылся
К счастью, пешеход остался жив
Полицейские разыскивают водителя, который сбил человека и скрылсяФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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ДТП произошло 18 марта в десять часов вечера на улице Гастелло в районе дома №56 города Тамбова. Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, сбил 63-летнего мужчину, который переходил проезжую часть дороги в неположенном месте, в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода.
В результате аварии пешехода госпитализировали во вторую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки. Водитель с места происшествия скрылся. Как сообщили в УГИБДД по Тамбовской области, по данному факту проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU