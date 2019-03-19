2019-03-19T10:00:38+03:00
Происшествия

Тамбовчанин вместе с приятелем убил бывшего гражданского мужа своей дочери: труп бросили в лесу

Злоумышленники задержаны
Ирина БУРЯКОВА
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Фото: СУ СК по Тамбовской областиФото: СУ СК по Тамбовской области
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13 марта в лесополосе неподалеку от автодороги, ведущей в село Сурава Тамбовского района, охотники обнаружили тело 45-летнего мужчины, завернутое в полиэтиленовые пакеты. По данному факту в региональном Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Следователи совместно с сотрудниками полиции в кратчайшие сроки установили обстоятельства гибели мужчины и задержали подозреваемых в его убийстве - двух ранее судимых жителей Тамбова 55 и 60 лет.

По версии следствия, в ночь с 4 на 5 февраля 60-летний подозреваемый встретился с бывшим гражданским супругом дочери, который в процессе совместного проживания «поднимал на нее руку» и накануне также угрожал ей расправой в случае, если она не вернется к нему.

- В ходе выяснения отношений мужчина подверг обидчика дочери избиению металлическим предметом, а затем вместе со своим знакомым нанесли ему множественные колото-резаные ножевые ранения, - сообщает пресс-служба СУ СК по Тамбовской области. - Затем злоумышленники переместили тело в заброшенное помещение, а через некоторое время на автомобиле одного из них вывезли в лесополосу.

Суд, рассмотрев ходатайства следствия, избрал подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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