В Тамбове разыграли путевку в Крым и огласили имя победителя

СЕГОДНЯ 09:40 2019-03-19T09:40:42+03:00

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18 марта в 18 часов стало известно имя тамбовчанина, который выиграл путевку в Крым. Напомним, организаторы фестиваля «Крымская весна» обещали оплатить перелет на две персоны и проживание в отеле «Ялта Интурист 4*» на две ночи.

В указанное время организаторы фестиваля вышли в прямой эфир группы «Тамбов молодой» в «Инстаграм» и «Вконтакте» и через генератор чисел определили победителя розыгрыша. Им стал Антон Бучнев из Тамбова. 16 марта он выложил фото, которое было сделано в прошлом году в Симферополе на одной из экскурсий.

- Отдыхали с девушкой вместе. На фото я иду по горе, в которой находится пещера Эмине-Баир-Хосар, - цитирует пресс-служба администрации Тамбовской области Антона Бучнева.

О конкурсе Антону рассказала его девушка, теперь они вместе отправятся на выходные в Крым. Когда именно - организаторы сообщат позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU