В Тамбовской области задымился грузовой состав с серой

СЕГОДНЯ 07:39 2019-03-19T07:39:29+03:00

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Ночью 19 марта тамбовские спасатели получили тревожное сообщение с железнодорожной станции города Кирсанова. Оно поступило на пульт дежурного около половины первого ночи. -

- По предварительной информации произошло тление серы в грузовом составе поезда. На место тления сразу же направились два отделения ПСЧ-18, - рассказали в ГУ МЧС России по Тамбовской области. – В 1 час 37 минут пожарные справились с ситуацией, тление прекратилось. В общей сложности оно распространилось по площади 60 кв. метров. Причина возникновения тления уточняется. Угрозы населению и территории нет.

ИСТОЧНИК KP.RU