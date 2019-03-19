В Тамбовской области задымился грузовой состав с серой
ЧП произошло ночью 19 марта на железнодорожной станции города Кирсанова
Причины ЧП устанавливают дознаватели
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Ночью 19 марта тамбовские спасатели получили тревожное сообщение с железнодорожной станции города Кирсанова. Оно поступило на пульт дежурного около половины первого ночи. -
- По предварительной информации произошло тление серы в грузовом составе поезда. На место тления сразу же направились два отделения ПСЧ-18, - рассказали в ГУ МЧС России по Тамбовской области. – В 1 час 37 минут пожарные справились с ситуацией, тление прекратилось. В общей сложности оно распространилось по площади 60 кв. метров. Причина возникновения тления уточняется. Угрозы населению и территории нет.
ИСТОЧНИК KP.RU