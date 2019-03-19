Тамбовчан приглашают в Пушкинскую библиотеку на подготовку к краеведческому диктанту
В Тамбовской областной библиотеке имени Пушкина начинается серия краеведческих уроков. Они пройдут в рамках подготовки к ежегодной региональной просветительской акции «Тамбовский краеведческий диктант-2019».
Первый урок состоится 26 марта в 12 часов и будет посвящен деятельности Владимира Вернадского.
- Краеведческий урок проведет Евгений Буковский - исследователь научного наследия и биограф великого ученого, инициатор проведения юношеских чтений его имени и воссоздания усадьбы Вернадских в Пичаевском районе, - сообщает управление культуры и архивного дела Тамбовской области.
На краеведческие уроки в библиотеку приглашаются все желающие. Вход свободный. Возраст участников 12+.
ИСТОЧНИК KP.RU