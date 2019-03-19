2019-03-19T09:15:23+03:00
Общество

Тамбовчан приглашают в Пушкинскую библиотеку на подготовку к краеведческому диктанту

Первый урок пройдет 26 марта
Ирина БУРЯКОВА
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В Тамбовской областной библиотеке имени Пушкина начинается серия краеведческих уроков. Они пройдут в рамках подготовки к ежегодной региональной просветительской акции «Тамбовский краеведческий диктант-2019».

Первый урок состоится 26 марта в 12 часов и будет посвящен деятельности Владимира Вернадского.

- Краеведческий урок проведет Евгений Буковский - исследователь научного наследия и биограф великого ученого, инициатор проведения юношеских чтений его имени и воссоздания усадьбы Вернадских в Пичаевском районе, - сообщает управление культуры и архивного дела Тамбовской области.

На краеведческие уроки в библиотеку приглашаются все желающие. Вход свободный. Возраст участников 12+.

ИСТОЧНИК KP.RU

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