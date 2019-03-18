Тамбовчане выступают за благоустройство общественных пространств

СЕГОДНЯ 18:03 2019-03-18T18:03:35+03:00

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В Тамбове с 1 по 15 марта был проведен опрос населения по определению направлений реализации проекта «Народная инициатива». На сайте городской администрации и в соцсетях тамбовчане голосовали за благоустройство дворовых территорий, благоустройство общественных пространств, озеленение и освещение.

В пятницу, 15 марта, голосование завершилось. Оказалось, что большинство горожане волнует благоустройство общественных пространств. Второе место заняло освещение, третье - благоустройство дворовых территорий и замыкает список - озеленение.

- Итоги голосования будут рассмотрены на заседании общественного совета городского округа-город V созыва. Члены общественного совета будут рекомендовать временно исполняющему полномочия главы города Тамбова дать поручения профильным комитетам выполнить реализацию направлений проекта «Народная инициатива», - прокомментировали в пресс-службе администрации города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU