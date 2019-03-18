2019-03-18T21:28:16+03:00
Общество

Тамбовчан приглашают на чемпионат по чтению стихов «ПоЭЮЯ»

Состязания назначены на субботу
Ирина БУРЯКОВА
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23 марта в 15 часов в областной библиотеке имени Пушкина состоится 6-й открытый городской чемпионат Тамбова по чтению стихотворных текстов «ПоЭЮЯ», который по традиции приурочен ко Всемирному дню поэзии. Это творческий проект для всех, кто любит читать стихи. Участие в «ПоЭЮЯ» бесплатное и не требует предварительной регистрации, ограничений по возрасту также нет. Все чтецы получат дипломы, а победители - книжные призы.

В конкурсе будет три этапа, которые пройдут в один день и завершатся к 18 часам. Только один из них предполагает подготовку заранее. Для этого нужно прочесть наизусть или с листа одно стихотворение по своему усмотрению.

- Ограничений на стиль, авторов и время создания нет, - сообщает управление культуры и архивного дела Тамбовской области. - Два других этапа участники проходят экспромтом. Например, в прошлые годы чтецы пробовали озвучить афоризмы Козьмы Пруткова, стихи авангардных авторов, скороговорки.

Организаторы приветствуют также поддержку от болельщиков выступающих и приглашают всех желающих насладиться насыщенным поэтическим действом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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