2019-03-18T17:41:21+03:00
Происшествия

Житель Тамбовщины приревновал жену к гостю и ударил его ножом в шею

Теперь злоумышленник предстанет перед судом
Ирина БУРЯКОВА
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В Тамбовской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Инжавинского района. Он обвиняется в покушении на убийство. Так, по версии следствия, в вечернее время 28 декабря 2018 года мужчина в своей квартире распивал спиртные напитки с компанией знакомых. Затем, увидев, что один из гостей оказывает знаки внимания его супруге, на почве ревности схватил нож и нанес ему удар в шею.

- Дальнейшие противоправные действия злоумышленника были пресечены очевидцами конфликта, - сообщает пресс-служба СУ СК по Тамбовской области. - Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи 31-летний потерпевший остался жив.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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