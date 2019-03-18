В школе на Тамбовщине десять лет протекает крыша

СЕГОДНЯ 17:18 2019-03-18T17:19:40+03:00

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В филиале МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 имени Г.А. Пономарева» в селе Каменка уже долгое время протекает крыша. Обеспокоенные родители учеников пожаловались на сайт тамбовскому губернатору Александру Никитину.

- Мой сын учится в Филиале Ржаксинской школы №2 в с. Каменка. В школе постоянно промокает потолок, от чего в холле и спортзале с высоты второго этажа капает вода и падают набухшие плитки от навесного потолка! Сейчас ситуация настолько обострилась, в связи с большим объемом снега, что вода течет уже и по стенам! Праздник в честь 8 марта в школе просто отменили, т. к. там невозможно его провести. Прошу Вас, помогите нам, т.к. на местном уровне на это просто закрывают глаза уже несколько лет подряд!, - пишет Елена Власова.

На сайте управления образования и науки Тамбовской области сообщается, что здание филиала школы построено и введено в эксплуатацию в сентябре 2008 года. Согласно проекту кровля здания школы выполнена из наплавляемых материалов (рубемаст) в два слоя.

- На протяжении 10 лет функционирования школы постоянно происходили протечки по всей площади кровли. Но силами района практически ежегодно проводился ее частичный ремонт. Так, в 2015 году за счет средств АО «Каменское» произведен ремонт по всей площади кровли без разборки старых покрытий. Однако все принятые меры не дали значимых положительных результатов, - прокомментировали в управлении.

По словам заместителя начальника управления образования и науки области Сергея Сусорова, в настоящее время АО «Проектный институт «Тамбовгражданпроект» провело обследование технического состояния кровли, по результатам которого установлено, что конструкция кровли опасности не представляет, и даны рекомендации по проведению капитального ремонта.

Администрация Ржаксинского района совместно с управлением образования и науки области в скором времени обещают принять меры по осуществлению капремонта кровли здания школы.

ИСТОЧНИК KP.RU