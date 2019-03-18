2019-03-18T17:00:51+03:00
Происшествия

В Тамбове полицейские задержали серийного вора

Он крал деньги, банковские карты и документы у сотрудников госучреждений Тамбовской области и города Москвы
Ирина БУРЯКОВА
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В полицию с заявлением о краже 14 тысяч рублей и банковской карты обратилась сотрудница школы города Тамбова. Женщина рассказала, что в рабочее время, когда в служебном кабинете никого не было, туда проник неизвестный и похитил из ее сумки кошелек с деньгами и документами.

- Сотрудники уголовного розыска изучили записи с камер видеонаблюдения. Опросили свидетелей, которые могли видеть злоумышленника. Приметы подозреваемого были разосланы по всем отделам полиции, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

В итоге подозреваемый "засветился", расплачиваясь ворованной банковской картой в торговом центре. Полицейские задержали 32-летнего жителя Архангельской области. Который, как оказалось, ранее был объявлен в федеральный розыск за совершения 54 аналогичных краж в Москве.

- Злоумышленник полностью признал свою вину в совершении четырех краж: двух - в городе Котовске и еще двух - в Тамбове. В библиотеках, учебных учреждениях он похищал кошельки с деньгами, банковскими картами, документами. С его слов, похищенное он тратил на собственные нужды, а документы выбрасывал в мусорный контейнер, - отметили в полиции.

Полицейские возбудили в отношении "гастролера" уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража". На время следствия фигурант заключен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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