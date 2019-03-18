2019-03-18T16:51:37+03:00
Общество

Тамбовскую «скорую» и «Центр медицины катастроф» объединят в одно учреждение

Слияние проводят чтобы уменьшить неэффективные расходы
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Власти Тамбовской области приняли решение о реорганизации двух медицинских служб. Речь идет о ТОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи города Тамбова» и «Центр медицины катастроф». Как следует из постановления региональной администрации, слияние этих организаций проводится с целью «оптимизации сети областных учреждений здравоохранения и снижения неэффективных расходов». После реорганизации новое учреждение будет называться ТОГБУЗ «Тамбовская областная станция скорой медицинской помощи и медицины катастроф». Учреждение будет заниматься оказанием скорой медпомощи, а также станет принимать участие в ликвидации ЧП. Известно, что у объединенной службы останется один руководитель, начальника одной из медорганизаций решено уволить.

- Директора ТОГБУЗ «Центр медицины катастроф» Татьяну Викторовну Бурахину в месячный срок необходимо уведомить о предстоящем расторжении трудового договора в связи с реорганизацией, - говорится в документе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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