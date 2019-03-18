Тамбовские баскетболисты одержали двойную победу в Ставрополе

СЕГОДНЯ 16:14 2019-03-18T16:14:48+03:00

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Команда баскетбольного клуба «Тамбов» выиграла два матча на выездном туре в Ставрополе, котоырй проходил в рамках чемпионата России по баскетболу среди мужских команд СуперЛиги второго дивизиона сезона 2018-2019.

- Настроение команде приподняло отличное начало: тамбовчане в первом матче сломили сопротивление хозяев - БК «Динамо», которые почти весь матч не хотели сдаваться. Напряженно прошли все игровые отрезки, настрой на победу и необходимость закрепиться в турнирной таблицы стали хорошей мотивацией для волков, - прокомментировали в пресс-службе управления по физической культуре и спорту Тамбовской области.

Первый матч закончился с небольшим отрывом — 66:74 в пользу тамбовских спортсменов. Во втором матче наши баскетболисты выглядели более уверенными и завершили его со счетом 59:77. Теперь БК «Тамбов» ждут матчи в Черкесске, где 19 и 20 марта они сыграют против одноименной команды.

ИСТОЧНИК KP.RU