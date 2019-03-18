2019-03-18T15:49:10+03:00
Общество

Тамбовские автоинспекторы проверят «лишенников»

На территории области сотрудники ГИБДД проведут рейды
Ксения АЛЕШИНА
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Как сообщает региональное УГИБДД, с 19 по 24 марта в Тамбовской области пройдет профилактическое мероприятие «Лишенник». Автоинспекторы совместно с участковыми уполномоченными полиции проверят тамбовчан, лишенных права управления и примут меры к изъятию водительского удостоверения у тех, кто не сдал его в добровольном порядке. Особое внимание уделят тем водителям, которые были лишены прав, но несмотря на это продолжают управлять машиной.

- При наличии оснований граждане, уклоняющиеся от добровольной сдачи водительского удостоверения, будут привлечены к ответственности по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортным средством», ответственность за которое предусмотрена в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей, либо административный арест сроком до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от ста до двухсот часов, - прокомментировали в УГИБДД по Тамбовской области.

Добавим, что в текущем году на Тамбовщине зарегистрировано пять ДТП, произошедших по вине водителей, которых лишили прав. В этих авариях три человека погибли и четыре получили ранения.

С января 2019 года автоинспекторы отстранили от управления более 650 водителей с признаками опьянения и более 150 водителей, лишенных права управления транспортным средством. Также полицейские выявили 67 человек, совершивших преступления, предусмотренные ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

ИСТОЧНИК KP.RU

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