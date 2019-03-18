2019-03-18T15:22:32+03:00
Общество

«Мы пишем ваши имена»: Тамбовщину посетила немецкая делегация

Жители Тамбовской области и Германии совместно «возвращают имена» погибшим солдатам
Ирина БУРЯКОВА
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Фото: пресс-служба администрации МичуринскаФото: пресс-служба администрации Мичуринска
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В Тамбовскую область прибыла делегация из Германии. 18 марта глава Мичуринска приветствовал немецких гостей в научно-выставочном центре. Максим Харников поблагодарил ребят и их наставников, которые занимаются увековечиванием имен тамбовских солдат, похороненных в лагере Берген-Бельзен и Витцендорф и числившихся пропавшими без вести.

- Четверть века прошло с тех пор, как на улицах Мичуринска появились первые гости из небольшого немецкого городка Мунстера, - обратился к собравшимся глава наукограда. - За прошедшее с той поры время сделано немало, и наши взаимные визиты, где мы делимся новыми знаниями, стали привычными и очень важными для нас. Мы гордимся нашей совместной 25-летней историей, культурой, нашими трудами и результатами работы.

Фото: пресс-служба администрации Мичуринска

Фото: пресс-служба администрации Мичуринска

В свою очередь представители немецкой делегации поблагодарили мичуринцев за радушие и деятельное участие в укреплении мира между двумя народами. За годы дружбы добрые отношения связали сотни школьников двух стран. Образовательное и культурное партнерство переросло в осуществление социального проекта.

- Это проект - «Мы пишем ваши имена», который реализуется с 2007 года и посвящен увековечиванию памяти советских солдат, узников лагеря Берген-Бельзен и Витцендорф. Немецкие школьники изготавливают таблички с именами солдат, а русские школьники ищут родных солдат, уроженцев Тамбовской области, которые все эти долгие годы с начала войны не знали, где погибли их близкие, - отмечают в пресс-службе администрации Мичуринска. - В Книге памяти области солдаты до сих пор считаются пропавшими без вести. Только благодаря совместному проекту они «возвращаются домой».

ИСТОЧНИК KP.RU

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