Тамбовчане пытались «раскидать» по Липецку почти 400 граммов гашиша

СЕГОДНЯ 15:00 2019-03-18T15:00:45+03:00

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В Липецкой области оперативники, совместно с силовиками подразделения «Гром», задержали двоих жителей тамбовского региона. Мужчины 26 и 27 лет, как предполагают полицейские, прибыли в соседнюю область, чтобы распространять наркотики с помощью тайников-закладок.

- В ходе проведения обыска наркополицейские обнаружили и изъяли 387,2 граммов гашиша, предназначенного для дальнейшего сбыта, - сообщили в УМВД Липецкой области. - В настоящий момент следствие устанавливает все обстоятельства преступления и круг лиц, причастных к нему. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.4 ст.228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере).

Сейчас тамбовчане находятся под арестом. Мужчинам грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU