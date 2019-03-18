Тамбовские полицейские поймали автоугонщика

СЕГОДНЯ 14:34 2019-03-18T14:41:42+03:00

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15 марта в дежурную часть поступило сообщение от жителя села Гавриловка Сампурского района. Мужчина рассказал стражам порядка, что у него угнали автомобиль, который был припаркован рядом с домом.

- Прибыв на место, оперативники с помощью участкового установили круг подозреваемых. В ходе проведенных мероприятий выявлено, что угон был совершен 28-летним мужчиной, проживающим в селе Сампур. Поздним вечером он проходил по улице Сиреневой, где заметил чужую «Ладу Приору» и решил покататься, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Воспользовавшись незапертой дверцей, свободным доступом совершил угон машины, а вскоре был задержан сотрудниками Госавтоинспекции по ориентировке, переданной из дежурной части полиции.

Подозреваемого доставили в полицию, где он дал признательные показания. Автомобиль стражи порядка возвратили законному владельцу без технических повреждений.

В настоящее время сотрудники полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или другим транспортным средством без цели хищения».

ИСТОЧНИК KP.RU