2019-03-18T13:14:18+03:00
Общество

На Тамбовщине воспитанников детсада и учащихся школы кормили не по правилам

Прокуратура Мучкапского района выявила нарушения
Ксения АЛЕШИНА
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В ходе проведенной проверки прокуратура Мучкапского района выявила нарушения законодательства при организации питания обучающихся и воспитанников в первом и втором корпусах детского сада «Солнышко».

- Установлено в нарушение установленных требований повторно разогреваются готовые горячие блюда, допускается превышение времени хранения готовых блюд, не осуществляется мойка упаковки консервированных продуктов перед вскрытием, помещение для хранения сухих сыпучих продуктов не оборудовано прибором для измерения влажности воздуха, выявлено недостаточное количество холодильного оборудования, не промаркирован кухонный инвентарь и другие нарушения закона, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

Подобные нарушения также были выявлены в одной из школ района. По результатам проверки прокуратура в отношении ответственных должностных лиц учебных учреждений возбудила дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст.6.3 КоАП РФ, которые для рассмотрения по существу направлены в Роспотребнадзор.

Кроме того, руководителям организаций внесены представления об устранении нарушений законодательства, а также обобщенное представление внесено прокуратурой главе Мучкапского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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