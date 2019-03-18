2019-03-18T14:06:24+03:00
Происшествия

В Тамбовской области за сутки задержали 42 преступника

Кроме того, найдены шестеро пропавших людей
Ирина БУРЯКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

На территории Тамбовской области с 13 по 14 марта проведено межгосударственное оперативно-профилактическое мероприятие «Розыск». За период проведения операции в регионе полицейские при содействии сотрудников других структур разыскали 42 преступников. Двое из них разыскивались подразделениями ГУ МВД по городу Москве.

- Один из найденных преступников, так называемый «гастролер», совершил 5 краж на территории нашей области - в Тамбове, Котовске и Моршанске. В настоящее время он задержан и помещен в следственный изолятор, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Сотрудники тамбовской полиции также разыскали 6 человек, без вести пропавших на территории региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тамбовскую «скорую» и «Центр медицины катастроф» объединят в одно учреждение
Тамбовские баскетболисты одержали двойную победу в Ставрополе
Тамбовские автоинспекторы проверят «лишенников»
«Мы пишем ваши имена»: Тамбовщину посетила немецкая делегация
Тамбовчане пытались «раскидать» по Липецку почти 400 граммов гашиша
Тамбовские полицейские поймали автоугонщика
На Тамбовщине воспитанников детсада и учащихся школы кормили не по правилам
Житель Тамбовщины ударил приятеля молотком и плинтусом, а затем вонзил нож в плечо
Тамбовские полицейские остановили иномарку, перевозившую более 100 бутылок контрафактной водки
Две женщины солидного возраста попались на кражах в Тамбовской области
В Тамбовском районе в ДТП пострадал 13-летний пассажир
Стало известно, когда тамбовские выпускники будут сдавать ЕГЭ
В Тамбове после столкновения двух иномарок одного из водителей отвезли в больницу
Тамбовчане продолжают верить мошенникам и лишаются денег
Тамбовчане нашли в парке Дружбы убитую косулю