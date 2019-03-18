В Тамбовской области за сутки задержали 42 преступника

СЕГОДНЯ 13:37 2019-03-18T14:06:24+03:00

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На территории Тамбовской области с 13 по 14 марта проведено межгосударственное оперативно-профилактическое мероприятие «Розыск». За период проведения операции в регионе полицейские при содействии сотрудников других структур разыскали 42 преступников. Двое из них разыскивались подразделениями ГУ МВД по городу Москве.

- Один из найденных преступников, так называемый «гастролер», совершил 5 краж на территории нашей области - в Тамбове, Котовске и Моршанске. В настоящее время он задержан и помещен в следственный изолятор, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Сотрудники тамбовской полиции также разыскали 6 человек, без вести пропавших на территории региона.

ИСТОЧНИК KP.RU