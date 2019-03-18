Житель Тамбовщины ударил приятеля молотком и плинтусом, а затем вонзил нож в плечо

СЕГОДНЯ 12:46 2019-03-18T12:46:08+03:00

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Уваровский районный суд вынесен приговор по уголовному делу по обвинению местного жителя в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 ст. 111 УК РФ).

Было установлено, что во время распития алкоголя в ночь со 2 на 3 ноября 2017 года, в одной из квартир дома на ул. 4-ый микрорайон города Уварово, потерпевший оскорбил подсудимого нецензурными словами. Из-за этого между ними произошла словесная ссора, во время которой подсудимый взял в руки находившийся в комнате молоток, рукоятью которого ударил потерпевшего по лицу, после чего ударил его фрагментом плинтуса по голове.

Затем мужчина вооружился ножом, которым попытался нанести удары потерпевшему, однако тот стал защищаться, подставив свою левую руку. При этом подсудимый повредил левую плечевую артерию потерпевшего, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни. От резаного ранения плеча потерпевший скончался на месте происшествия.

- Несмотря на частичное признание вины, государственному обвинению удалось доказать причастность подсудимого к инкриминируемому деянию. При назначении наказания суд принял во внимание, что подсудимый ранее был неоднократно судим, в то же время подсудимый обратился в правоохранительные органы с явкой с повинной, имеет заболевание туберкулезом, назначил наказание подсудимому по ч.4 ст. 111 УК РФ в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в ИК особого режима. Приговор вступил в законную силу, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU