2019-03-18T12:21:07+03:00
Происшествия

Тамбовские полицейские остановили иномарку, перевозившую более 100 бутылок контрафактной водки

38-летнего водителя задержали, алкоголь направили на экспертизу
Ксения АЛЕШИНА
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В Котовске полицейские в рамках оперативно-профилактических мероприятий остановили автомобиль «Volkswagen Polo», под управлением 38-летнего местного жителя. В машине у мужчины стражи порядка обнаружили более 100 бутылок контрафактной водки. Весь изъятый алкоголь направлен на исследование.

- В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаю обстоятельства приобретения поддельной водки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Тамбовские полицейские напоминают, что в соответствии с ч.2 ст. 15.12 КоАП РФ, продажа немаркированных товаров и продукции в случае, если такая маркировка обязательна, а равно как и хранение, перевозка либо приобретение таких товаров и продукции в целях сбыта влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 20 до 25 минимальных размеров оплаты труда с конфискацией предметов административного правонарушения; на должностных лиц – от 40 до 50, а на юридических лиц – от 400 до 500 минимальных размеров оплаты труда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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