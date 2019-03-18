2019-03-18T11:56:24+03:00
Происшествия

Две женщины солидного возраста попались на кражах в Тамбовской области

Одна из них - «любительница сладкого»
Ирина БУРЯКОВА
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16 марта в магазин «Пятерочка» в Староюрьево около десяти утра вошла пожилая женщина. Старушка походила по магазину и внезапно прямо на глазах у продавца, схватив с прилавка несколько плиток шоколада, выбежала из магазина. Работники торгового павильона позвонили в полицию и сообщили о факте грабежа. Просмотрев записи камер видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска установили личность «любительницы сладкого». Ею оказалась 77-летняя жительница Тульской области.

- В поле зрения полицейских пожилая женщина уже попадала не раз - и именно за кражу все того же шоколада. Пенсионерка регулярно приезжает в Староюрьево в гости к родственникам из города Белев, а в качестве гостинцев использует шоколад, похищенный из местного магазина, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - В настоящее время по данному факту проводится проверка.

А 17 марта в районном поселке Инжавино в магазине «Бристоль» неизвестная женщина похитила оставленный у кассы 58-летней жительницей села Карай Салтыково кошелек. В кошельке было 7 тысяч рублей и три банковские карты. С помощью камер видеонаблюдения личность похитительницы была установлена. Ею оказалась 50-летняя местная женщина. - Гражданка была задержана, а кошелек изъят. Однако часть денег она уже успела потратить, - сказали в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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