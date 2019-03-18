2019-03-18T11:10:07+03:00
Общество

Стало известно, когда тамбовские выпускники будут сдавать ЕГЭ

Основной период сдачи экзаменов начнется с 27 мая
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Стало известно расписание единого государственного экзамена (ЕГЭ), основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) на 2019 год.

Так, ЕГЭ в 2019 году традиционно пройдет в три этапа: досрочный (с 20 марта по 10 апреля), основной (с 27 мая по 1 июля) и дополнительный (с 3 по 20 сентября). Начнутся досрочный и основной периоды ЕГЭ с экзаменов по географии и литературе. В каждом из периодов проведения экзаменов предусмотрены резервные сроки. Выпускники прошлых лет могут сдать ЕГЭ в досрочный период и резервные сроки основного периода ЕГЭ, выпускники текущего года – в основные сроки основного периода. Выпускники, у которых совпали сроки проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, могут также сдать их в резервные сроки. Принять участие в ЕГЭ в другие даты можно только при наличии уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), подтвержденных документально и соответствующего решения государственной экзаменационной комиссии.

- Выпускники, получившие неудовлетворительные результаты по русскому языку и математике, либо получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из этих учебных предметов в резервный день, могут участвовать в ЕГЭ по русскому языку и математике базового уровня в дополнительный (сентябрьский) период, - рассказали в управлении образования и науки Тамбовскеой области. - ОГЭ для выпускников 9 классов также пройдет в три этапа: досрочный (с 22 апреля по 14 мая), основной (с 24 мая по 2 июля) и дополнительный (с 3 по 21 сентября).

ИСТОЧНИК KP.RU

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