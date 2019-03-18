В Тамбове после столкновения двух иномарок одного из водителей отвезли в больницу

СЕГОДНЯ 10:47 2019-03-18T10:47:37+03:00

Авария произошла на улице Чичканова около дома №91 Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Изменить размер текста: A A

В Тамбове, 16 марта, в 08:43 на улице Чичканова около дома №91 произошло ДТП. Автомобиль «Hyundai Accent», 50-летний водитель которого на регулируемом перекрестке улиц Чичканова и Карла Маркса поворачивал налево, столкнулся с иномаркой «Nissan Аlmera», под управлением 25-летнего молодого человека.

Как сообщает УГИБДД по Тамбовской области, в результате аварии водитель «Hyundai Accent» получил телесные повреждения и на автомобиле скорой медицинской помощи был доставлен в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.

ИСТОЧНИК KP.RU