2019-03-18T10:03:54+03:00
Происшествия

Тамбовчане продолжают верить мошенникам и лишаются денег

Только за день таким образом без средств на банковских картах остались двое жителей Тамбовщины
Ирина БУРЯКОВА
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15 марта еще двое жителей Тамбовской области попались "на удочку" мошенничеств. Так, женщине, проживающей в областном центре на улице Рылеева, неизвестный от имени представителя банка сообщил по телефону, что с ее банковской карты кто-то пытался снять денежные средства. И для предотвращения несанкционированного списания необходимо перевести деньги на другой счет. Для этого злоумышленник попросил тамбовчанку продиктовать ему персональные данные ее карты.

- Наивная жительница Тамбова сообщила преступнику реквизиты карты, и с нее тут же было списано более 15 тысяч рублей. Мошенник звонил с номера 88001007772, оператор которого устанавливается, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

В этот же день подобным образом в Моршанском районе в селе Сокольники у пенсионера было похищено с карты 17 тысяч рублей. Известно, что злоумышленник звонил с номера 89096763438 (Билайн-Москва).

ИСТОЧНИК KP.RU

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