2019-03-17T14:30:22+03:00
Происшествия

В Тамбовской области от отравления угарным газом погибли мужчина и его 12-летняя дочь

Мать девочки в тяжелом состоянии находится в больнице
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Днем 16 марта в рабочем поселке Мордово в собственном доме родственники нашли тела 33-летнего мужчины и его 12-летней дочери. По предварительным данным, причина их смерти – отравление угарным газом.

- По данному факту Жердевским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), - рассказали в Су СКР по Тамбовской области.- В доме в бессознательном состоянии также обнаружена супруга погибшего, которая госпитализирована в медицинское учреждение.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшей трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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