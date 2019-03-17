В Тамбовской области от отравления угарным газом погибли мужчина и его 12-летняя дочь
Днем 16 марта в рабочем поселке Мордово в собственном доме родственники нашли тела 33-летнего мужчины и его 12-летней дочери. По предварительным данным, причина их смерти – отравление угарным газом.
- По данному факту Жердевским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), - рассказали в Су СКР по Тамбовской области.- В доме в бессознательном состоянии также обнаружена супруга погибшего, которая госпитализирована в медицинское учреждение.
Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшей трагедии.
ИСТОЧНИК KP.RU