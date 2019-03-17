2019-03-17T13:41:29+03:00
Происшествия

Авария с автобусом на тамбовской трассе могла произойти из-за резкого торможения

Следователи регионального СКР выяснили предварительную причину ДТП, в котором пострадали пять человек
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Автобус мог опрокинуться из-за резкого торможенияАвтобус мог опрокинуться из-за резкого торможенияФото: УМВД по Тамбовской области
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Следователи регионального СКР и прокуратура Тамбовской области начали проверку и выясняют обстоятельства аварии с пассажирским автобусом, в результате которой пострадали пять человек, в том числе 14-летний подросток. Известно, что мальчик получил травму головы и переломы.

- По данному факту следственными органами следственного управления СК России по Тамбовской области начата доследственная проверка, - сообщили в СУ СКР по Тамбовской области. - Следователи установили, что автобус принадлежит индивидуальному предпринимателю Волгоградской области, в момент происшествия в салоне автобуса находились два водителя и 23 пассажира. По предварительным данным, опрокидывание произошло в результате резкого торможения 43-летним водителем автобуса. Сейчас выясняются все обстоятельства и причины произошедшего, в том числе проверяется техническое состояние транспортного средства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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