Из-за отсутствия охраны в школу в Тамбовской области свободно мог попасть любой

СЕГОДНЯ 13:07 2019-03-17T13:07:22+03:00

Теперь руководству учебного заведения грозит штраф в пять тысяч рублей за нарушение требований антитеррористической защищенности

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Рассказовская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о противодействии терроризму. Во время нее специалисты выявили нарушения в деятельности одного из филиалов МБОУ Верхнеспасская СОШ.

На момент обследования в двухэтажное здание школы из-за отсутствия охраны мог попасть любой прохожий. Кромке того, в открытом состоянии находились расположенные вокруг здания топочные с газовыми котлами. Это грубо нарушает законы, которые обязывают образовательное учреждение следить за безопасностью учеников и сотрудников.

Как сообщила пресс-служба облпрокуратуры, по результатам проверки в отношении руководства школы прокурором возбуждено производство об административном правонарушении. Материал направлен в административную комиссию для рассмотрения по существу. За несоблюдение требований антитеррористической защищенности в школе должностному лицу грозит штраф до 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU