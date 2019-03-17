Из-за отсутствия охраны в школу в Тамбовской области свободно мог попасть любой
Рассказовская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о противодействии терроризму. Во время нее специалисты выявили нарушения в деятельности одного из филиалов МБОУ Верхнеспасская СОШ.
На момент обследования в двухэтажное здание школы из-за отсутствия охраны мог попасть любой прохожий. Кромке того, в открытом состоянии находились расположенные вокруг здания топочные с газовыми котлами. Это грубо нарушает законы, которые обязывают образовательное учреждение следить за безопасностью учеников и сотрудников.
Как сообщила пресс-служба облпрокуратуры, по результатам проверки в отношении руководства школы прокурором возбуждено производство об административном правонарушении. Материал направлен в административную комиссию для рассмотрения по существу. За несоблюдение требований антитеррористической защищенности в школе должностному лицу грозит штраф до 5 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU