Тамбовский музыкально-педагогический институт устроит для горожан театральную неделю

СЕГОДНЯ 12:31 2019-03-17T12:31:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Театральная неделя пройдет с 18 по 24 марта в Тамбовском государственном музыкально – педагогическом институте им. С.В.Рахманинова. Проект реализуется в рамках областных мероприятий, посвященных объявленному в России Году театра, и приурочен к 140-летнему юбилею вуза.

В течение этой недели студенты будут проходить практическое обучение, подобно настоящей театральной труппе: плановые прогоны, монтировочные репетиции, смена декораций на сцене. Спектакли, которые будут показаны зрителям, - это сочетание дипломных и курсовых спектаклей, конкурсных работ студентов по сценической речи.

18 марта в 16.00 откроет Театральную неделю IV студенческий конкурс чтецов «Театр! Как много значит слово…». Далее тамбовчанам представят четыре разножанровые постановки: «Полет белой бабочки», «Трамвай Желание», «МольероГоцциШекспироЧеховщина», «Эдит Пиаф».

Подробное расписание:

19, 22 марта в 18.00 - «Полет белой бабочки».

20 марта в 18.00 - «Трамвай «Желание».

21, 24 марта в 18.00 пройдут показы «МольероГоцциШекспироЧеховщина» - необычное переплетение отрывков из произведений русской и зарубежной классики (трагикомический микс).

23 марта в 18:00 зрители увидят спектакль «Эдит Пиаф» - шансон-сага в четырех эпизодах.

ИСТОЧНИК KP.RU