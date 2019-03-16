Тамбовчане зарабатывают почти 26 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:57 2019-03-16T14:57:14+03:00

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Тамбовстат проанализировал заработные платы жителей региона. Согласно официальным данным, в январе этого года средняя начисленная зарплата составила 25 793,6 рублей и увеличилась против января 2018 года на 7,4%. Размер же реальной среднемесячной заработной платы, рассчитанный с учетом роста потребительских цен, в январе 2019 года по сравнению с тем же месяцем 2018 года вырос на 1,3%.

- Наиболее высокую заработную плату (свыше 32 тыс. рублей) в январе 2019 года имели работники финансовой и страховой деятельности, обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха, культуры, спорта, организации досуга и развлечений, что в 1,2-1,4 раза выше среднеобластного уровня, - сообщает Тамбовстат. - Наиболее низкая заработная плата наблюдалась у работников гостиниц и предприятий общественного питания – 15685,2 рублей, административной деятельности и сопутствующих дополнительных услуг – 18623,1 рублей, что ниже среднеобластного уровня на 39,2% и 27,8%, соответственно. У работников сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства и обрабатывающих производств среднемесячная номинальная начисленная заработная плата превысила среднеобластную на 9,3% и 4,7%, соответственно, и составила в январе этого года 28204,4 и 26998,2 рубля. В строительстве она сложилась ниже среднеобластного уровня на 21,1% и составила 20352,1 рубля. Среднемесячная заработная плата работников образования составила 22457,3 рубля и была ниже среднеобластного уровня на 12,9%; в области здравоохранения и предоставления социальных услуг – 26297,4 рублей, что на 2,0% выше, чем в среднем по области.

По состоянию на 1 марта 2019 года в области фиксировались факты несвоевременной выплаты заработной платы. Суммарная просроченная задолженность составила 5,3 млн. рублей и уменьшилась по сравнению с 1 февраля этого года на 32,8%. Количество работников, перед которыми имелась задолженность – 165 человек. Просроченная задолженность по заработной плате наблюдалась на предприятии вида экономической деятельности «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг».

ИСТОЧНИК KP.RU